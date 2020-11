Köln (ots) - Der Startschuss für die TVNOW Fiction-Offensive ist gefallen! Erst im Februar dieses Jahres kündigte der Streamingdienst elf neue und starbesetzte Eigenproduktionen an - schon jetzt findet die erste Serie ihren Weg zu TVNOW. Mit "Unter Freunden stirbt man nicht" können sich die User auf eine tragikomische Mini-Serie mit einer großen Prise schwarzem Humor und einem Cast der Extraklasse freuen: In den Hauptrollen brillieren Iris Berben als Ella, Heiner Lauterbach als Joachim, Adele Neuhauser als Annette und Michael Wittenborn als Friedrich - als Gast mimt Walter Sittler den verstorbenen Hermann. TVNOW zeigt alle vier Folgen von "Unter Freunden stirbt man nicht" ab dem 17. Dezember 2020 als Box-Set."Was sind schon fünf Tage, verglichen mit der Ewigkeit?", philosophiert Joachim und schmiedet mit Ella, Friedrich und Annette einen kühnen Plan: Sie müssen den plötzlichen Tod ihres Freundes Hermann für fünf Tage geheim halten. Der Verstorbene gilt nämlich als heißester Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis und die Bekanntgabe des Preisträgers steht kurz bevor. Einziges Problem: Tote bekommen keinen Nobelpreis. Der Gewinner muss zur Verkündung am Leben sein. Wenige Tage machen also den Unterschied, ob die Freunde einen bald vergessenen Wissenschaftler zu Grabe tragen oder einen Nobelpreisträger, dessen Name für immer in die Geschichtsbücher eingeht. Die vier schlagen ein - Hermann und seinem Andenken zuliebe. Erste Maßnahme: Das Schlafzimmer kühlen und die Fenster zu, damit bloß keine Fliegen reinkommen... Aber was als letzter großer Dienst an einem Freund beginnt, gerät zusehends außer Kontrolle und stellt die Freundschaft auf eine Zerreißprobe.Die erste TVNOW-Serie der Fiction-Offensive wird von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert und von Keshet Tresor Fiction produziert. "Unter Freunden stirbt man nicht" ist eine Adaptation der israelischen Serie "Stockholm" (Vertrieb: Keshet, Sender: KAN) nach dem gleichnamigen Roman von Noa Yedlin. Die Ausstrahlung ist zuerst auf TVNOW und später bei VOX geplant.Exklusive Trailer sowie Details zur TVNOW Fiction-Offensive finden Sie in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/TVNOW-Fiction-Ausblick-20-21/)Über TVNOWTVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland - und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights wie "GZSZ", "Der Bachelor" oder "Shopping Queen", die live oder sogar schon vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden können, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten - von und für TVNOW produzierte Highlights aus allen Genres. Dazu gehören u.a. TVNOW-Originals wie der Grimme-Preisträger "Prince Charming", die Dating-Show "Temptation Island", die Event-Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?" sowie ein umfangreiches Spielfilmpaket und exklusive Serien-Highlights, darunter der Emmy-Rekordbrecher "Schitt's Creek". Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut und in Kürze um weitere Genres, u.a. die erste Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet", produziert von Raab TV, und die Fiction-Offensive mit elf hochkarätig besetzten Serien erweitert. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationErnst RudolfTelefon: +49 221 456-74310 |Janine JannesTelefon: T: +49 221 456-74410Fotowünsche:Jasmin MenzerTelefon: +49 221 456-74281Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4753301