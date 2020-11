Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die EZB in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag keine unmittelbaren Anpassungen an ihrem Instrumentarium vorgenommen hat, so hat sie für ihre Sitzung im Dezember bereits eine "gründliche Neubewertung" und eine damit einhergehende Re-Kalibrierung ihrer Maßnahmen angekündigt, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...