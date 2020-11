Der weiterhin ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch das für Börsianer ungünstigste Szenario Realität werden lassen. In einem von hoher Unsicherheit geprägten Markt fand der DAX bislang keine klare Richtung. Im frühen Handel tauchte der deutsche Leitindex zunächst bis auf 11.848 Punkte ab, um anschließend bis auf 12.194 Punkte deutlich zuzulegen. Gegen Mittag notierte er mit plus 0,02 Prozent und 12.091,51 Punkten nur wenig verändert.Statt der erhofften raschen Klarheit, wer ...

