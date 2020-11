Seit der Vorstellung vor einem Jahr erwähnte der Marktführer hier und da Verbesserungen für seinen Elektro-Pick-up. Im Dezember will Tesla sie zeigen. Die Maße des Cybertrucks seien "fünf Prozent" zu groß, sagte der Tesla-Chef bei einer Ausfahrt mit US-Moderator Jay Leno. Der Truck solle in eine normale Garage passen. Das könnte eine der einschneidenden Änderungen sein, die Tesla an dem Pick-up-Modell vornimmt, bevor der Konzern sie im Dezember zeigt. Erste Bilder kündigte der CEO nun per Twitter an. Eine halbe Million Menschen hätten das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...