Zurückhaltung dürfte an der Wall Street nach der US-Wahl dominieren. Hintergrund ist, dass der von vielen erhoffte klare Wahlausgang ausgeblieben ist. Vielmehr liefern sich US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zudem hat sich der Amtsinhaber schon vor dem Ende der Stimmauszählung zum Sieger erklärt und will außerdem per Gerichtsbeschluss die weitere Auszählung stoppen lassen. Damit könnte es zu der im Vorfeld bereits befürchteten Hängepartie kommen, bis ein endgültiges Wahlergebnis feststeht. Auch könnte sich mit den Plänen Trumps eine veritable Verfassungskrise entwickeln.

Damit erhalten auch die Hoffnungen des Marktes auf ein baldiges neues US-Konjunkturpaket einen Dämpfer, denn bis ein solches verabschiedet wird, könnte noch geraume Zeit vergehen, heißt es von einem Beobachter. "Wir haben eine lange Phase der Unsicherheit vor uns", sagt Jon Jonsson, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei der Neuberger Berman Group. "Dem Markt wird dies nicht gefallen."

"Solange das Ergebnis der US-Wahlen in der Schwebe bleibt, wird die Volatilität an den Finanzmärkten zunehmen. Der US-Dollar wird weiter unter der Unsicherheit leiden und die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen werden sinken. Wir erwarten auch, dass sich risikoreiche Anlagen schlechter entwickeln bis mehr Klarheit herrscht", so Paul Brain, Fondsmanager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund und Leiter des Fixed Income bei Newton Investment Management. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,4 Prozent.

Ob die anstehenden US-Konjunkturdaten einen größeren Impuls setzen können, bleibt abzuwarten. Neben dem ADP-Arbeitsmarktbericht für Oktober dürfte vor allem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für Oktober, im Fokus stehen.

Die Berichtssaison tritt mit dem ungewissen Wahlausgang etwas in den Hintergrund. Die Aktien von Super Micro Computer schießen vor der Startglocke um 9,1 Dollar nach oben. Die Server- und Datenspeicher-Gesellschaft übertraf mit ihren Erstquartalszahlen die Markterwartungen und überraschte auch mit dem Ausblick positiv. Das Unternehmen rechnet auch angesichts der Corona-Krise mittelfristig mit einem beschleunigten Wachstum.

RealNetworks verlieren dagegen 11 Prozent. Das Unternehmen, das Techniklösungen im Bereich digitaler Medien anbietet, verbuchte in der dritten Periode bei fortgesetzten Aktivitäten einen Verlust.

