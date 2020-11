Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte blicken gebannt auf den Wahlausgang in den USA. Noch ist unklar, wer das Rennen gemacht hat. Wie kommt das bei den Währungen an? Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Devisen und ihre unmittelbare Reaktion auf die jüngsten Wahlauszählungen. Was das für das Verhältnis vom Euro zum US-Dollar bedeutet und ob dieser als sicherer Hafen weiterhin gefragt ist, mehr dazu im vollständigen Interview.