NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 570 dänische Kronen belassen. Die Zahlen des Windanlagenbauers bedeuteten eine Belastung für die Konsensprognosen zum Gesamtjahr, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Vestas habe beim Auftragseingang erstmals in diesem Jahr die Erwartungen verfehlt./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 07:57 / GMT

