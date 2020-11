DJ Kabinett einigt sich auf Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat sich nach monatelangen internen Querelen auf ein Umwandlungsverbot von bestimmten Miet- in Eigentumswohnungen im Baulandmobilisierungsgesetz verständigt. Allerdings sieht der Kompromiss zwischen Union und SPD vor, dass das Verbot bis zum Jahr 2025 begrenzt wird, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Besonders die SPD hatte darauf gedrängt, dass die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen wird. Ein ausreichender Bestand an bezahlbaren Mietwohnungen sei erforderlich, um eine ausgewogene Bewohnerstruktur in Städten und Quartieren zu erhalten, so die SPD. Von Seiten der Union hatte es hingegen Bedenken gegeben, denn Ziel müsse sein, dass mehr Deutsche Wohneigentum erwerben.

"Es ist eine gute Nachricht für Mieterinnen und Mieter und ein großer Erfolg der SPD-Seite in der Bundesregierung, dass wir heute im Bundeskabinett endlich eine stärkere Kontrolle der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen beschlossen haben", erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). "Wenn Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt und verkauft werden, droht Mieterinnen und Mietern schnell eine Eigenbedarfskündigung. In ohnehin angespannten Wohnungsmärkten ist dies ein Riesenproblem für alteingesessene Mieterinnen und Mieter."

Mit dem Gesetz können Kommunen Grundstückseigentümer außerdem dazu verpflichten werden, freie Flächen mit Wohnungen zu bebauen, wenn es dringenden Wohnbedarf gibt. "Damit beenden wir das Treiben von Spekulanten, die sich Brachflächen sichern und auf Wertsteigerungen warten", erklärte der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol.

Im September hatte das Innenministerium ein generelles Umwandlungsverbot nach Kritik aus den Ländern aus dem Gesetzesentwurf genommen. Bei dem geplanten Umwandlungsverbot geht es darum, die Bildung von Wohn- und Teileigentum in Sanierungs- oder Erhaltungssatzungsgebieten zu beschränken. So sollten Behörden die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen genehmigen müssen, ähnlich wie es bereits aktuell in sogenannten Milieuschutzgebieten in Großstädten der Fall ist.

Die deutsche Immobilienwirtschaft hatte sich erleichtert gezeigt, dass das Umwandlungsverbot zunächst aus dem Gesetzentwurf genommen worden war. Im Baugesetzbuch gebe es bereits ausreichende Regelungsmöglichkeiten, um ein Gleichgewicht zwischen Eigentums- und Mietwohnungen herzustellen, hatte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, Ende September argumentiert.

