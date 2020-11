Frankfurt (www.fondscheck.de) - Fokus auf chinesische Aktien in der Abwärtsphase an den internationalen Aktienmärkten: So fassen Händler die auffälligsten ETF-Ströme der vergangenen Woche zusammen, so die Deutsche Börse AG.Bei der BNP Paribas hätten Hubert Heuclin zufolge MSCI China- (ISIN LU0514695690/ WKN DBX0G2) und SC300-ETFs (ISIN LU0779800910/ WKN DBX0M2) zu den größten Gewinnern gehört. Letzterer bilde die Kursentwicklung der 300 größten an den Börsen Schanghai und Shenzhen gelisteten chinesischen A-Aktien ab. ...

