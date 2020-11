München (ots) -Am kommenden Samstag geht es weiter mit drei neuen Filmen der neuseeländischen Krimireihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland".Zunächst gilt es für Detective Mike Shepherd und seine Kolleg*innen den Verbleib einer verschwundenen Leiche aufzuklären. Dabei drohen die Ermittler selbst zum Spielball eines gewieften Poeten zu werden. In einem weiteren Fall wird der Detective und Oldtimerfan mit mehreren Morden konfrontiert, die sich rund um Autoclubs abspielen. Im Dezember muss sich der Chefermittler der Frage nach dem Weihnachtsmann stellen ...Neben Neill Rea als Detective Senior Sergeant Mike Shepherd spielen erneut Fern Sutherland, Nic Sampson, Pana Hema-Taylor, Cristina Serban Ionda u. v. a.Die Sendetermine im Ersten im Überblick:"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Das Spiel vom Tod"Samstag, 7. November 2020, 21:45 Uhr"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Benzin im Blut"Sonntag, 22. November 2020, 21:45 Uhr"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blutige Verlobung"Samstag, 5. Dezember 2020, 21:45 UhrDie Reihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland" ist eine Produktion von South Pacific Pictures (Produzentin: Sally Campbell) in Zusammenarbeit mit NZ ON AIR, Prime Network und all3media im Lizenzerwerb der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion für die ARD Degeto liegt bei Sebastian Lückel und Alica Pohle.Die Pressemappe zur dritten Staffel "Brokenwood - Mord in Neuseeland" finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ardfoto.de (http://www.ardfoto.de) Pressekontakt:ARD Degeto, Leo Boll,Tel: 069/1509-380, E-Mail: leo.boll@degeto.deMedusa Medienagentur, Ulrike Seiler,Tel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4753505