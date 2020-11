Baden-Baden/Mainz. (ots) - Live-Stream des Konzerts von "Kammerflimmer Kollektief" aus dem SWR Studio Freiburg am Samstag, 7. November 2020, ab 22 Uhr / Neun Rundfunkstationen beteiligen sichBaden-Baden/Mainz. In die Radio Edition des Jazzfests Berlin bringt SWR2 ein Konzert der Karlsruher Band "Kammerflimmer Kollektief" ein. Deren Auftritt findet am Samstag, 7. November, im SWR Studio Freiburg statt und wird ab 22 Uhr live gestreamt. Die diesjährige, 57. Ausgabe des Jazzfests Berlin findet vom 5. bis 8.11. in der Bundeshauptstadt, in New York und acht Funkhäusern der ARD statt.Das Jazzfest Berlin präsentiert in Kooperation mit der ARD und Deutschlandfunk Kultur erstmals u. a. Studio-Konzerte regionaler Künstler*innen in acht Funkhäusern der Landesrundfunkanstalten. In der Jazzfest Berlin Radio Edition baut das Festival seine Jahrzehnte währende Partnerschaft mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus: Hochkarätige lokale Ensembles, die gemeinsam mit den Sendern ausgewählt wurden, geben Studio- und Funkhauskonzerte in sieben deutschen Städten. Im Radio und im Live-Audio-Stream kann man diese miterleben. Beteiligt sind die Rundfunkstationen BR-Klassik, Deutschlandfunk, hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Info, rbbKultur, SR 2 KulturRadio, WDR 3 und SWR2.Livekonzert aus dem SWR Studio Freiburg mit "Kammerflimmer Kollektief"SWR2 bringt am Samstag, 7. November, ab 22 Uhr das Konzert der Karlsruher Band "Kammerflimmer Kollektief" ein. Der Auftritt im SWR Studio Freiburg wird live in der ARD gesendet und ist auf https://www.berlinerfestspiele.de/de/jazzfest-berlin/programm/2020/jazzfest-radio-edition/termine.html und auf SWR2.de im Stream zu erleben.Das Jazzfest Berlin - 1964 initiiert von SWF-Jazzredakteur Joachim Ernst BerendtDas Jazzfest Berlin ist eines der ältesten Jazz-Festivals in Deutschland. 1964 wurde es vom damaligen SWF-Jazzredakteur Joachim Ernst Berendt initiiert, seit Beginn ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Partner dabei.Live-Sendung und Audio-Stream vom Jazzfest BerlinSamstag, 7. November, 20-24 UhrÜbertragung vom Jazzfest Berlin (ab 22 Uhr mit dem Konzert von "Kammerflimmer Kollektief")Live in BR-KLASSIK, Bremen Zwei, NDR Info, rbbKultur, SR 2 KulturRadio, WDR 3 und SWR2Sonntag, 8. November, 0-6 UhrARD JazznachtMit Mitschnitten der Konzerte, zu hören in Bayern 2, Bremen Zwei, hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Info, rbbKultur, SR 2 KulturRadio, WDR 3 und SWR2Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links auf:http://swr.li/swr2-jazzfest-berlinwww.berlinerfestspiele.de/jazzfest (http://www.berlinerfestspiele.de/jazzfest)https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_328296.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.berlinerfestspiele.de%2Fde%2Fberliner-festspiele%2Fprogramm%2Fbfs-gesamtprogramm%2Fprogrammdetail_328296.html&data=04%7C01%7COliver.Kopitzke%40swr.de%7C29d0453bc77345f5ee9b08d874293d3a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637387067761598886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3HEjhLAvop7uimm74Xw5g9MUtXUAnnx3NI4ie04dgF8%3D&reserved=0)https://www.berlinerfestspiele.de/de/jazzfest-berlin/programm/2020/jazzfest-radio-edition/termine.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.berlinerfestspiele.de%2Fde%2Fjazzfest-berlin%2Fprogramm%2F2020%2Fjazzfest-radio-edition%2Ftermine.html&data=04%7C01%7COliver.Kopitzke%40swr.de%7C29d0453bc77345f5ee9b08d874293d3a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637387067761598886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HBQR6Cyfdp%2BCxJbwuecevxHwDTKbCKu19cQ%2FPX2WFaM%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/ard/Fotos auf ard-foto.de (https://ard-foto.de/)Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de (mailto:sibylle.schreckenberger@SWR.de)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4753510