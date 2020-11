LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 37,20 auf 39,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Omar Fall erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die französische Bank in den Jahren 2021 und 2022 leicht. Er verwies dabei vor allem auf deren starke Entwicklung im Investmentbanking. Die Risiken für den französischen Bankensektor sehe er aber weiter als hoch an./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 05:00 / GMT



ISIN: FR0000131104

