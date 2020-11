Die Wahlen stehen an. Das bedeutet Mega Volatilität am Markt. Wir haben ein klares Primärszenario für die nächsten Tage! Was passiert am Goldmarkt? Nachdem die Bären schon die erste wichtige Unterstützung auf der Unterseite aus dem Weg geräumt hatten, kann sich der Kurs wieder erholen, und wir befinden uns wieder an der $1900 Marke. Solange nun die beiden Unterstützungen bei $1877 und $1851 verteidigt werden, haben die Bullen weiterhin einen knappen ...

