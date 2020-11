Die USA halten den Atem an: Die Auszählung der Stimmen läuft nach der US-Wahl noch, da erklärt sich Präsident Donald Trump schon selbst zum Sieger. Dabei ist das Rennen um das Weiße Haus noch nicht entschieden. Die Börse reagiert auf den Ausgang der Wahl volatil. Der Nasdaq legt deutlich stärker zu als der Dow Jones.Es kam, wie es die Börse am allerwenigsten wollte: Am Tag nach der Wahl gibt es (noch) keinen Sieger bei der wichtigsten Wahl der Welt, der US-Präsidentschaftswahl. Möglich ist sogar, ...

