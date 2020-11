And the winner is? Offen. Doch der US-Dollar zieht trotz Ergebnislosigkeit kräftig an - zu allen wichtigen Währungen. Das muss aber nicht so bleiben... Der US-Dollar war während der (ersten) Amtszeit von Donald Trump recht schwach. Doch auch ein Präsident Joe Biden wird am Devisenmarkt eher kritisch gesehen. Steigende Ausgaben müssen schließlich finanziert werden... Wer finanziert künftig Amerika? Michael Blumenroth, Deutsche Bank, im Gespräch mit Antje Erhard. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/