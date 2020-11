Die Lenzing Gruppe hat die Zahlen für die ersten drei Quartalen 2020 präsentiert. Die unmittelbaren Auswirkungen der Covid-19-Krise hätten den Preis- und Mengendruck im Bereich der Textilfasern insbesondere im 2. Quartal 2020 erhöht, so das Unternehmen. Die Umsatzerlöse gingen in den ersten drei Quartalen 2020 um 26,1 Prozent auf 1,19 Mrd. Euro zurück. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich in den ersten drei Quartalen 2020 um 47,4 Prozent auf 140,4 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge ging von 16,5 Prozent auf 11,7 Prozent zurück. Das Periodenergebnis lag bei minus 2,8 Mio. Euro (01-09/2019: 117,1 Mio. Euro). CEO Stefan Doboczky: "Lenzing reagierte rasch und mit umfangreichen Maßnahmen auf den erhöhten Preis- und ...

