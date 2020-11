München (ots) - Die easyCredit Basketball-Bundesliga eröffnet am Freitag ab 20.15 Uhr live die neue Spielzeit bei MagentaSport. Zum Liga-Auftakt trifft Vize-Meister MHP Riesen Ludwigsburg auf die Pokal-Überraschung BG Göttingen. Die Partie wird als Free TV-Angebot auf allen MagentaSport-Plattformen sowie auf DABEI, dem kostenlosen linearen TV-Kanal bei MagentaTV, live ausgestrahlt. Der Deutsche Meister ALBA Berlin (gegen FRAPORT Skyliners) und Titel-Konkurrent FC Bayern (gegen RASTA Vechta) spielen wegen ihrer EuroLeague-Teilnahme erst am Sonntag. MagentaSport zeigt alle Begegnungen in beiden Wettbewerben unter verschärften Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen live.Für Meister Berlin ist das EuroLeague-Duell gegen den FC Barcelona am Donnerstag ab 18.45 Uhr ein kleiner Re-Start. Nach der Corona-bedingten Pause spielt ALBA gleich gegen den aktuellen Zweiten in der EuroLeague, ehe am Sonntag ab 14.45 Uhr zum BBL-Auftakt Frankfurt kommt. Der FC Bayern empfängt als Drittplatzierter am Freitag ab 20.15 Uhr Roter Stern Belgrad. Zum BBL-Auftakt gastiert am Sonntag, ab 17.45 Uhr, RASTA Vechta beim FCB, der sich unter Trainer Andrea Trinchieri neu formiert, in beachtlicher Frühform befindet.Als MagentaSport-Experten fungieren weiterhin Pascal Roller und Alex Vogel. Beide werden zu den Top-Spielen in der easyCredit BBL sowie in der EuroLeague eingesetzt. MagentaSport bietet zudem wöchentlich den Podcast "Abteilung Basketball" mit Michael Körner und Alexander Dechant - in der Regel am Dienstagabend.Basketball live bei MagentaSport in dieser Woche:EuroLeague am Donnerstag, 5.11.20Ab 17.45 Uhr: St. Petersburg - PiräusAb 18.15 Uhr: Efes Istanbul - Tel AvivAb 18.45 Uhr: ALBA BERLIN - FC BarcelonaAb 20.45 Uhr: Baskonia - VilleurbanneEuroLeague am Freitag, 6.11.20Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Khimki MoskauAb 18.45 Uhr: Kaunas - Real MadridAb 20.15 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - BelgradAb 20.45 Uhr: Valencia - MailandBBL-Start am Freitag, 6.11.20, als FreeTV-AngebotAb 20.15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - BG GöttingenBBL-Spieltag 1 am Samstag, 7.11.20Ab 17.45 Uhr: Medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn, JobStairs Gießen 46ers - SYNTAINICS MBCAb 20.15 Uhr: s.Oliver Würzburg - ratiopharm Ulm, HAKRO Merlins Crailsheim - NINERS ChemnitzBBL-Spieltag 1 am Sonntag, 8.11.20Ab 14.45 Uhr: ALBA Berlin - FRAPORT SKYLINERS, Hamburg TOWERS - Brose Bamberg, Basketball Löwen Braunschweig - EWE Baskets OldenburgAb 17.45 Uhr: FC Bayern München - RASTA VechtaFür Rückfragen:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4753620