München (ots) - Anlässlich der US-Wahl sendet Das Erste heute um 20:15 Uhr einen 45-minütigen "Brennpunkt" (NDR):4. November 2020, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Amerika hat gewähltModeration: Andreas CichowiczDie ARD berichtet am 4. November 2020 um 20:15 Uhr in einem "Brennpunkt" im Ersten über die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl, moderiert vom Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks, Andreas Cichowicz. Die ausführlichen Wahlanalysen von Infratest Dimap präsentiert der Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks, Jörg Schönenborn. ARD-Korrespondenten erläutern in Schaltgesprächen die Hintergründe für den Wahlausgang. Hochrangige Interviewpartner aus Politik und Gesellschaft bewerten die Folgen für Deutschland und Europa.Redaktion: Thomas Berbner (NDR)Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathek on demand abrufbar.