Der 37 Mrd. Dollar schwere Börsengang des chinesischen Fintech-Unternehmens Ant Group, das zum chinesischen Online-Riesen Alibaba gehört, wurde von den Behörden mit Verweis auf Lücken bei den Offenlegungspflichte abgesagt. Das IPO hätte am Donnerstag in Shanghai und Hongkong stattfinden sollen. Das aufsichtsrechtliche Umfeld habe sich geändert, so die Begründung der Börsen. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.11.)

Den vollständigen Artikel lesen ...