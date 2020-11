DJ Altmaier: Einigung bei Gastronomen-Hilfen erreicht

BERLIN (Dow Jones)--Einnahmen von Gastronomen aus dem Außerhaus-Verkauf sollen während der verordneten Schließungen im November nicht auf die Corona-Finanzhilfen angerechnet werden. Das bestätigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf eine entsprechende Frage von Dow Jones News. "Wir haben uns heute Morgen mit dem Bundesfinanzministerium auf die Einzelheiten verständigt, wie wir das umsetzen wollen", sagte er am Rande der Industriekonferenz.

"Es ist gelungen, ein relativ unbürokratisches Verfahren zu finden." Zunächst sollten aber die Bundesländer darüber in Kenntnis gesetzt werden, betonte Altmaier. Zuvor hatte das Westfalen-Blatt unter Berufung auf Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) berichtet, dass die Straßenverkaufs-Einnahmen von Restaurants nicht verrechnet werden sollen. Dies hat Altmaier laut Linnemann bereits am Dienstag in einer Sitzung der Unionsfraktion klargestellt. Der Fraktionsvize kritisierte zugleich, dass die zuständigen Ministerien noch keine Ausführungsbestimmungen vorgelegt hätten.

Indes erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministerium, dass gerade noch "intensiv" an der Umsetzung der Hilfe gearbeitet werde. Details könne sie noch nicht nennen.

Altmaier verteidigte zugleich das langsame Abfließen der Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Das Wachstum im dritten Quartal habe "eben dazu geführt, dass viele Unternehmen die Voraussetzungen für Hilfsmaßnahmen nicht mehr erfüllt haben". Es habe "sehr rigide Umsatzschwellen" gegeben. Dies sei in den Überbrückungshilfen II bis Jahresende "großzügig geändert" worden, "so dass wir davon ausgehen, dass mehr Geld abfließen wird". Bislang sind demnach erst 1,5 Milliarden Euro abgeflossen. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass weitere 3,5 Milliarden Euro noch in diesem Jahr abfließen, so Altmaier. "Das sind dann insgesamt 5 Milliarden."

November 04, 2020

