Mit Torex Gold Resources (WKN A2AMAJ) legt der nächste Goldproduzent Zahlen vor, in denen sich der starke Goldpreis mehr als deutlich widerspiegelt. Das Unternehmen förderte auf der El Limon Guajes-Mine in Mexiko im dritten Quartal 131.790 Unzen Gold zu so genannten all-in sustaining costs (AISC) von 877 USD pro Unze. Gleichzeitig verkaufte man mehr als 133.000 Unzen zu durchschnittlich 1.884 USD je Unze, was zu einem ...

