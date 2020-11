Trotz einem unsicheren Ausgang der US-Wahl startet die Wall Street am Mittwoch mit einem Plus.Der Dow Jones steigt zur Eröffnung um 0,12 Prozent auf 27.512,83 Punkte nach oben.Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon vor dem Ende der Stimmauszählung hat sich der Amtsinhaber zum Sieger erklärt und will außerdem per Gerichtsbeschluss die weitere Auszählung stoppen lassen. Damit könnte es zu der im Vorfeld bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...