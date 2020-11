Die Aufwärtsentwicklung des DXY stockt in der Region um 94.30 - Die 6-Monats-Unterstützungslinie hält die bisherige Abwärtsbewegung in Schach - Der DXY stieg an und scheiterte im Bereich der 94,30/20 zu Beginn der Sitzung, wo ein Fibo-Level (des Rückgangs 2017-2018) und der 100-Tage-SMA liegen. Die anhaltende Volatilität und Unsicherheit im Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...