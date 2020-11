Die BYD-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Aktuell notiert das Papier auf Allzeithoch-Niveau - BYD-Aktionäre können sich in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 240% freuen. Seit Jahresstart steht sogar ein Kursplus von 332% auf der BYD-Anzeigetafel. Im vergangenen Jahr verlor BYD Company an der Börse 20,6% an Wert, während in 2018 ein Verlust...

