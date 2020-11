DJ Markit: Lebhafteres Geschäft der US-Dienstleister im Oktober

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Oktober lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 56,9 von 54,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 56,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 56,0 ermittelt worden. Auch insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Oktober beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf ein 29-Monatshoch von 56,3 Punkten nach 54,3 im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson sieht die Entwicklung als Hinweis auf die zugrundeliegende Gesundheit der US-Wirtschaft zu Beginn des vierten Quartals. Auch wenn das starke Wachstum des dritten Quartals nicht wieder erreicht werde, sei eine Expansion oberhalb der Trendrate möglich. Ermutigend sei es, dass der Konjunkturoptimismus einen kräftigen Anstieg verzeichnet hat, was die Aussichten für das kommende Jahr auf das höchste Niveau in zwei Jahren getrieben habe. Die Hoffnungen seien getragen von einem Impfstoff zur Beendigung der Pandemie und zwischenzeitlicher zusätzlicher Stimulierungsmaßnahmen.

