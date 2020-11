Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA fiel im Oktober von 57,8 im Vormonat auf 56,6 und lag damit unter den Erwartungen der Analysten von 57,5. Der Wert wies auf den fünften Monat in Folge hin, in dem der Dienstleistungssektor expandierte. Es handelt sich jedoch um das langsamste Wachstum seit Mai. EURUSD durchbrach nach der heutigen Datenveröffentlichung die ...

