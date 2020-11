04.11.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) platzierte erfolgreich eine Anleihe über 50 Mio. EUR und erhöhte auf 70 Mio. EUR - Geld für eine kräftige Expansion, die aggressiv die aktuell gebotenen Chancen nutzen soll - allein die mit heute 8 Transaktionen in 2020 zeigen die aktive Rolle, die Mutares übernehmen will. Und GEA Group AG (ISIN: DE0006602006) verfolgt konsequent ihre Strategie der Fokussierung und Trennung von "nicht mehr ins Konzept passenden" Beteiligungen fort: GEA verkaufte zuletzt den Kompressorenhersteller Bock der Division Refrigeration Technologies an die NORD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...