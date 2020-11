DJ Knorr-Bremse holt sich ehemaligen Siemens-Manager als neuen Chef

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lkw- und Bahn-Zulieferer Knorr-Bremse holt sich einen ehemaligen Siemens-Manager als neuen CEO an Board. Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung an diesem Dienstag einstimmig Jan Michael Mrosik zum 1. Januar 2021 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden der Knorr-Bremse AG berufen, teilte die im MDAX notierte Gesellschaft mit. Mrosik war zuletzt Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Digital Industries der Siemens AG.

Der Bremsenspezialist musste sich im Sommer binnen kurzer Zeit abermals auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef begeben. Im August hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass CEO Bernd Eulitz zum Monatsende im "gegenseitigen Einvernehmen" ausscheide. Der ehemalige Linde-Manager hatte den Posten erst im November 2019 angetreten.

