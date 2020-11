Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) heute stark unter Druck - Morgens im Tagestief bei 11,58 EUR und jetzt wieder etwas "erholter" bei "nur noch Minus 2,92%" bei 12,65 EUR (16:25 Uhr) handelnd. WIESO? Wahrscheinlich haben die Anleger die Worte aus einer Wahlrede Donald Trumps noch in den Ohren, in der er die Windenergie als "vögeltötend" und "überteuert" darstellte mit dem Schlussowrt, dass die Windenergieanlagen dann "in China oder Deutschland" gekauft würden. Beflügelt natürlich die Angst, dass bei einer Wiederwahl Trumps hier Ärger auf die Deutschen Hersteller, insbesondere Nordex zukommen ...

