Tagesausblick für 05.11.: DAX legt weiter zu. FMC und Vonovia stark gefragt!

Das Rennen um das Weiße Haus ist weiterhin offen. Nach einem kurzen Schock übernahmen die Bullen und trieben die Aktienmärkte deutlich nach oben. Dabei verbesserte sich der DAX um rund 1,6 Prozent auf 12.280 Punkte und der EuroStoxx50 schloss rund 1,7 Prozent fester bei 3.150 Punkten.

Möglicherweise gibt es morgen bereits ein Ergebnis zu den US-Wahlen. Zudem steht die Zinsentscheidung der Fed an.

Am Rentenmarkt in Europa zeigten sich teils kräftige Bewegungen nach oben und unten. Zum Handelsschluss blieb die Rendite 10jähriger Bundesanleihen allerdings wenig verändert bei -0,64 Prozent. In den USA waren hingegen Anleihen stark gefragt. Die Rendite 10jähriger Papiere sackte rund 11 Punkten auf 0,76 Prozent nach unten. Bei den Edelmetallen blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis verteidigte die Marke von 1.900 US-Dollar pro Feinunze und Silber das 24 US-Dollar Level. Am Ölmarkt setzte sich der Aufwärtstrend fort. So kratzte die Notierung für ein Barrel Brent Crude kurzzeitig an der 41 US-Dollarmarke.

Unternehmen im Fokus

Die Airbus-Aktie gewinnt weiter an Höhe und schickt sich an, aus dem seit Anfang September gebildeten Abwärtstrend auszubrechen. Unterstützung bekam der Flugzeugbauer von der Politik. So plant die Bundesregierung, 38 neue Eurofighter zu bestellen. Die Zahlen von BMW lagen im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie reagierte daher wenig verändert. Hannover Rück meldete überraschend gute Zahlen für das dritte Quartal und gab damit Impulse für einen deutlichen Kursaufschlag. Die US-Behörde CMS erhöht im Rahmen des staatlichen Medicaid-Programms die Zuschüsse für Dialyse-Einrichtungen für 2021 um 2,1 Prozent. Das beflügelte heute die Aktie von Fresenius Medical Care. Vonovia legte gute Zahlen vor, erhöht die Dividende für das laufende Geschäftsjahr und zeigt sich auch für 2021 optimistisch. Anleger quittierten dies mit einem Kursplus von 3,2 Prozent. Zalando schaffte den Sprung in die schwarzen Zahlen. Die Aktie markierte daraufhin ein neues Rekordhoch.

Aus Europa melden Morgen unter anderem ArcelorMittal, AstraZeneca, Commerzbank, CompuGroup, Deutsche Lufthansa, Dürr, GEA Group, HeidelbergCement, Lanxes, Linde, Munich Re, ProSiebenSat.1, Shop Apotheke, Société Générale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Aus den USA veröffentlichen unter anderem General Motors, T-Mobil US und Uber Daten.

Wichtige Termine:

Das Ergebnis der US-Wahl steht weiterhin noch aus

Deutschland - Auftragseingang der Industrie

Europa - Einzelhandelsumsatz

USA - Fed-Zinsentscheidung

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.380/11.690/11.900/12.260 Punkte

Nach einem turbulenten Handelsstart stieg der DAX im Tagesverlauf weiter nach oben und erreichte zum Handelsschluss die Widerstandsmarke von 12.300 Punkten. Angesichts der 900-Punkterally in vier Handelstagen erscheint der Markt leicht überkauft. Rücksetzer bis 11.900 Punkte sollten Anleger auf der Rechnung haben. Der Trend ist jedoch aufwärtsgerichtet. Bei einem Ausbruch über 12.300 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis 12.670 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.09.2020- 04.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2013 - 04.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1W87 8,61 11.600 01.12.2020 DAX Index HR1W8F 4,85 12.000 01.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 04.11.2020; 16:50 Uhr

Put-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1WAY 3,71 12.250 01.12.2020 DAX Index HR1WB5 5,92 12.600 01.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.11.2020; 16:50 Uhr

