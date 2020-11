FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 05. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Call) 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Stratec, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Suzuki, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (15.00 h Call)

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen (8.15 h Call)

07:30 DEU: SLM Solutions, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Fahrzeugzulassungen mit alternativem Antrieb Q3/20 08:00 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: New Work, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Siemens Gamesa, Jahreszahlen (10.30 h Call) 08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Lagardere, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q3-Umsatz

10:30 DEU: Online-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) zum Weihnachtsgeschäft 10:30 DEU: Online-Pk Maschinenbauer Trumpf und Sensorhersteller Sick zu Kooperation bei Fertigung von Quantensensoren 12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

14:00 SWE: Volvo Group, Capital Markets Day (online)

17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q3-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: Allstate, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/20 (endgültig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/20

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/20

08:00 GBR: BoE Zinsentscheid

08:00 DEU: Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 44. Kalenderwoche 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/20

11:00 EUR: EU-Kommission stellt ihre neue Konjunkturprognose vor 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid mit Pk Fed-Chef Jerome Powell 20.30 h SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pressegespräch zur US-Präsidentschaftswahl - Reaktionen und Ausblick auf die EU-US-Beziehungen. Mit David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel und Reinhard Bütikofer, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und der USA-Delegation. 09:30 DEU: Digitaler "Handelsblatt Auto-Gipfel 2020" (bis 6.11.20), 09:45 h VDA-Präsidentin Hildegard Müller, 10:00 h bayerischer Ministerpräsident Markus Söder (CSU), 10:20 h Vorstandschef Oliver Blume (Porsche), 10:35 h Markus Duesmann (Audi-Chef), 10:45 h Michael Lohscheller (Opel-Chef) 11:00 DEU: Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie 2020 vor - Einfluss und Vergütung der Kontrolleure (Online-Pk) 11:00 DEU: Online-Pk zur Jahrestagung der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen 15:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Stiftung 2°, deutsche Unternehmer für Klimaschutz, zum Thema "The Power of Europe" mit Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Keynote von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen u.a. mit den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz, Volkswagen, Herbert Diess, und EnBW Frank Mastiaux °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi