Berlin/Saarbrücken. (ots) - Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, sieht in der historisch hohen Wahlbeteiligung einen Beweis für die funktionierende Demokratie in seinem Land. "Damit hat die Bevölkerung unterstrichen, dass sie ihr demokratisches Recht ausüben will", sagte Kornblum der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe).



Die Demokratie sei nicht in Gefahr. "Man muss immer unterscheiden zwischen dem Zustand und dem Ergebnis. Das Ergebnis ist nicht immer das, was man haben möchte", erläuterte Kornblum.



