Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, man rechne damit, auch nach der Wahl weiter an dem Coronavirus-Hilfsgesetz zu arbeiten, selbst mit einem gespaltenen Kongress, wie Reuters berichtete. "Es ist nicht klar, ob ein COVID-19-Hilfsgesetz an das Finanzierungsgesetz der Regierung angehängt werden würde", ...

