Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amag +1,2% auf 25,3, davor 6 Tage im Minus (-3,85% Verlust von 26 auf 25), VIG 0% auf 17,74, davor 4 Tage im Plus (3,26% Zuwachs von 17,18 auf 17,74), RBI-1,55% auf 12,68, davor 4 Tage im Plus (6,71% Zuwachs von 12,07 auf 12,88), AT&S -1,33% auf 17,76, davor 3 Tage im Plus (19,05% Zuwachs von 15,12 auf 18), Erste Group -3,35% auf 18,055, davor 3 Tage im Plus (8,76% Zuwachs von 17,18 auf 18,68), Kapsch TrafficCom -0,85% auf 11,7, davor 3 Tage im Plus (7,27% Zuwachs von 11 auf 11,8), RHI Magnesita 0% auf 30,1, davor 3 Tage im Plus (8,04% Zuwachs von 27,86 auf 30,1), Gold Philharmoniker 1/1 -0,43% auf 1669,1, davor 3 Tage im Plus (1,37% Zuwachs von 1653,7 auf 1676,3), Gold Krugerrand 1/1 -0,43% auf 1673,1, davor 3 Tage im Plus (1,37% Zuwachs von 1657,7 ...

