DJ EZB/Schnabel: Häuserpreise im Euroraum sichtlich überbewertet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat auf die negativen Nebenwirkungen der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hingewiesen. In einer Konferenz führte Schnabel den Anstieg der Häuserpreise und die Kosten der Banken durch den negativen Einlagensatz an. "Es gibt sichtbare Anzeichen für eine Überbewertung der Hauspreise im Euroraum als Ganzem, vor allem in den Metropolregionen", sagte Schnabel laut vorab verbreitetem Redetext.

Die EZB habe bei ihren Zuhörveranstaltungen (ECB Listens) gelernt, dass die Menschen besorgt über die Hauspreisinflation seien. Zwar spielten beim Anstieg der Häuserpreise eine Reihe von Faktoren eine Rolle, doch habe auch die Geldpolitik einen signifikanten und dauerhaften Einfluss, sagte Schnabel. Die fügte hinzu: "Wir müssen beachten, dass das letzten Endes die Finanzstabilität gefährden und die Erschwinglichkeit von Häusern beeinträchtigen könnte. "Das drohen wir die öffentliche Unterstützung für unsere Politik zu unterminieren", warnte sie.

Zwar bilde die makroprudenzielle Politik die erste Verteidigungslinie, wenn es um die Bewahrung von Finanzstabilität gehe, doch biete diese keinen vollständigen Schutz. "Deshalb darf Geldpolitik nicht die Risiken für die Finanzstabilität außer Acht lassen.

Schnabel wies ferner darauf hin, dass die gegenwärtigen Bedingungen die Kosten einer weiteren Verflachung der Zinskurve steigen lassen könnte, besonders weil ein großer Teil der Bankeinlagen mit null verzinst bleibe. Zudem müsse die Geldpolitik dafür sorgen, dass der Kreditkanal ihrer Geldpolitik weiterhin funktioniere.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2020 12:21 ET (17:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.