DJ SEVEN PRINCIPLES AG: Joseph Kronfli legt Mandat im Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG nieder

DGAP-Media / 2020-11-04 / 18:59 *Köln, 04. November 2020.* Das Mitglied des Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG, Herr Joseph Kronfli, hat heute die Niederlegung des Mandates im Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen erklärt. Der Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Kronfli für seine Arbeit im Aufsichtsrat, freuen sich, dass er dem Unternehmen freundschaftlich verbunden bleibt und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Die SEVEN PRINCIPLES AG mit dem Hauptsitz in Köln begleitet Ihre Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodele. Die Gruppe besteht aus drei Tochtergesellschaften: Seven Principles Solutions & Consulting GmbH, Seven Principles Mobility GmbH und intomarkets GmbH, welche sich zur Aufgabe gemacht haben, Unternehmen nachhaltiger und digitaler zu gestalten. *Über die SEVEN PRINCIPLES AG* *Enabling Your Digital Business:* Für die SEVEN PRINCIPLES AG mit dem Hauptsitz in Köln heißt das, an Ihrer Seite zu stehen und Ihre digitalen Geschäftsmodele zu realisieren. Unsere drei Tochtergesellschaften, Seven Principles Solutions & Consulting GmbH, Seven Principles Mobility GmbH und intomarkets GmbH haben sich zur Aufgabe gemacht, Ihr Unternehmen nachhaltiger und digitaler zu gestalten. Wir begleiten Sie bei Ihrer digitalen Transformation. Mit rund 400 Kolleginnen und Kollegen an mehreren Standorten in Deutschland und ganz Europa sorgen wir für innovative IT-Lösungen. *Pressekontakt: * SEVEN PRINCIPLES AG Helgrid Jenne Telefon: 0221-92007-0 ir@7p-group.com *Disclaimer* Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SEVEN PRINCIPLES AG Schlagwort(e): Unternehmen 2020-11-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG Erna-Scheffler-Str. 1a 51103 Köln Deutschland Telefon: 0221/ 92 00 7-0 Fax: - E-Mail: info@7p-group.com Internet: www.7p-group.com ISIN: DE000A2AAA75 WKN: A2AAA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1145605 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1145605 2020-11-04

November 04, 2020