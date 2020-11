Paz Diamant, ehemaliger Managing Director R&D and Product bei eToro, wird den Betrieb der INX-Handelsplattform und künftige Entwicklungen leiten

INX Limited (https://www.inx.co/), die Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit digitalen Wertpapieren und Kryptowährungen, hat heute die Ernennung von Herrn Paz Diamant zum Chief Technology Officer des Unternehmens bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005592/de/

Paz Diamant, CTO at INX (Photo: Business Wire)

Paz Diamant bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Banken- und Finanztechnologiebranche mit. Zuvor war Diamant in mehreren Positionen für eToro tätig, einem sozialen Investitionsnetzwerk, wo er zuletzt als Managing Director für Forschung, Entwicklung und Produkte bei eToroX, der Kryptowährungs-Handelsplattform von eToro, Verantwortung trug.

In dieser Funktion leitete er Design, Entwicklung und Bereitstellung des Cloud-basierten Börsensystems des Unternehmens und die Entwicklung der Hedging-Algorithmen von eToro.

Außerdem war Paz Diamant Gründer und Chief Executive Officer von ForexManage Ltd, einem führenden Anbieter von Echtzeit-Risikomanagement und Online-Devisenhandelstechnologien für die Bankbranche.

Er leistete einen maßgeblichen Beitrag zur Einführung fortschrittlicher Risikomanagementmodelle in großen europäischen Banken und Brokerfirmen. Mehrere Jahre lang leitete er Forschungs- und Entwicklungsteams und implementierte erfolgreich innovative, Cloud-basierte Technologien.

Paz Diamant erwarb einen BS in Physik am Technion Israel Institute of Technology, wo er "cum laude" graduierte, sowie einen MBA in Finanzen an der Bar-Ilan Universität.

"Wir haben eine wegweisende Handelsplattform für regulierte digitale Vermögenswerte entwickelt", so Shy Datika, Mitbegründer und Präsident bei INX. "Dies ist eine völlig neue Arena für Handelsplattformen mit erheblichen Vorteilen und Herausforderungen im Vergleich zu herkömmlichen Handelssystemen. Es erfordert eine neue Generation von Entwicklern und Technologiepionieren, die ein hinreichendes Verständnis sowohl des Bankwesens als auch der Entwicklung von Blockchain-Technologien mitbringen. Paz Diamant ist dieser seltene Typ von Manager, der mit beiden Welten vertraut ist. Wir freuen uns auf sein Talent und seine Mitwirkung."

Über INX Limited

INX Limited hat es sich zum Ziel gesetzt, eine regulierte Handelsplattform für digitale Wertpapiere und Kryptowährungen bereitzustellen und dabei ihre Expertise herkömmlicher Märkte mit einem innovativen Fintech-Ansatz zu kombinieren. INX wird von einem erfahrenen Team von Geschäfts-, Finanz- und Blockchain-Technologieexperten geführt, die eine gemeinsame Vision verfolgen: die Neudefinition der Kapitalmärkte mithilfe der Blockchain-Technologie und eines neuartigen regulatorischen Konzepts.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005592/de/

Contacts:

Pressekontakt:

ReBlonde für INX

Alona Stein

alona@reblonde.com