NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen verfolgen den Verlauf der Stimmauszählungen bei der US-Präsidentschaftswahl nach Angaben eines Sprechers sehr eng. "Wir beobachten das hier alle selbstverständlich genau", sagte ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch vor Journalisten in New York. "Der Prozess ist im Gang." Darüber hinaus wolle sich UN-Chef Guterres zunächst nicht äußern, so sein Sprecher weiter.

Die Präsidentschaftswahl in den USA, bei der der republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden antrat, hatte am Mittwoch auch viele Stunden nach Schließung der letzten Wahllokale noch kein endgültiges Ergebnis erbracht. Trump hatte zuletzt immer wieder nicht belegte Behauptungen wiederholt, wonach es massiven Betrug bei der Wahl gegeben habe. Die Verantwortlichen in den US-Bundesstaaten mahnten Vorsicht und Geduld an, um den Willen der Wähler zu respektieren./cah/DP/he