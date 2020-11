US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,72 Prozent auf 138,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 0,78 Prozent.Zuvor hatte sich die Rendite der zehnjährigen Anleihe in den vergangenen Tagen der Marke von einem Prozent angenähert: In der Nacht brach die Aufwärtsbewegung aber jäh ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...