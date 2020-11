Zynga meldet höchste Quartalsumsätze und Buchungen seiner Geschichte

Bester operativer Cashflow eines dritten Quartals

Anhebung der Ganzjahresprognose 2020

Hervorragende Ausgangslage, um 2021 und darüber hinaus zu den wachstumsstärksten Unternehmen im Bereich interaktive Unterhaltung zu gehören

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) hat heute seine Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2020 durch die Veröffentlichung des Quartalsergebnisberichts des Managements für das dritte Quartal 2020 auf seiner Investor-Relations-Website veröffentlicht. Bitte beachten Sie den beigefügten Ergebnisbericht oder besuchen Sie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results, um Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005059/de/

ZYNGA ANNOUNCES THIRD QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS (Graphic: Business Wire)

"Wir haben im dritten Quartal gute Ergebnisse erzielt, die über den Prognosen aller wesentlichen Finanzkennzahlen liegen. So konnten wir den höchsten Quartalsumsatz, die höchste Buchungszahl aller Zeiten und den besten operativen Cashflow in einem dritten Quartal verzeichnen. Die Umsetzung unserer mehrjährigen Wachstumsstrategie war der Motor für unsere bisherigen enormen Ergebnisse und setzte positive Impulse für unsere Live-Services und unser gesamtes Geschäft", sagte Frank Gibeau, der Chief Executive Officer von Zynga. "Im Sinne des Ausbaus unserer Stärke im Live-Services-Bereich haben wir kürzlich eins unserer wichtigsten Lizenzprodukte, Harry Potter: Puzzles Spells (Harry Potter: Rätsel Zauber), auf den Markt gebracht und dafür internationale Aufmerksamkeit und positive Spielerrezensionen erhalten. Darüber hinaus konnten wir die Übernahme von Rollic am 1. Oktober abschließen und damit unseren Einstieg in die wachstumsstarke Kategorie der Hyper-Casual Games feiern. Heute erhöhen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2020 und haben eine hervorragende Ausgangslage, um 2021 und darüber hinaus zu den wachstumsstärksten Unternehmen im Bereich interaktive Unterhaltung zu gehören."

Die Unternehmensleitung von Zynga wird außerdem um 14:00 Uhr Pacific Time (17:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz können Fragen gestellt werden, und Zynga wird auf so viele Fragen wie möglich antworten.

Die Telefonkonferenz ist unter http://investor.zynga.com zugänglich, eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz über die Website oder über die unten stehende Telefonkonferenz-Einwahlnummer verfügbar sein.

Gebührenfreie Einwahlnummer: (800) 537 0745

Internationale Einwahlnummer: (253) 237 1142

Konferenz-ID: 4979891

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute hat mehr als eine Milliarde Menschen Lizenztitel von Zynga gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Prognosen für das Gesamtjahr 2020 sowie zukünftige Wachstumschancen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche vorausschauenden Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Anmerkung des Verfassers

Um B-Rollenmaterial von Zynga und Key Art zu den Spielen herunterzuladen, besuchen Sie bitte: http://bit.ly/ZyngaQ320

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005059/de/

Contacts:

Ansprechpartner Investoren:

Rebecca Lau

Investors@zynga.com



Presse:

Sarah Ross

Sarah@zynga.com