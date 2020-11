Die Lieferungen spanischen Obsts und Gemüses an Drittländer sind um 14,5% auf 347 Millionen EUR gesunken. Dies ist so, da 96% der Exporte an EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und die Schweiz gingen, die sich auf 9.727 Millionen EUR belaufen, so Daten von der Zollhauptverwaltung bis August dieses Jahres. Das stellt ein Wachstum von 9% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019 dar....

