OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu US-Wahl/Donald Trump:

"Egal, wer demnächst als Präsident im Weißen Haus regieren wird: Die Demokratie in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat schweren Schaden genommen. Es gehört zum demokratischen Selbstverständnis, dass eine Wahl bis zur letzten Stimme ausgezählt wird und dass dieses Ergebnis dann als Legitimation für alles weitere Tun dient. Ein seit über 200 Jahren so praktiziertes Verfahren so zu missachten ist eher in einer Bananenrepublik zu erwarten als in der Weltmacht USA. Der Narzisst Donald Trump knüpft damit nahtlos an sein bisheriges Handeln an, ihn interessiert nur die Verhinderung eines möglichen Amtsverlustes. Und ohne Skrupel nimmt er auch die weitere Spaltung der amerikanischen Gesellschaft in Kauf, schürt weiter Hass und Aggressionen."/al/DP/he