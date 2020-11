MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu US-Wahl:

"Die Hoffnungen, dass Hass und Lüge abgestraft würden, dass rassistisches Anstacheln und das politische Rezept des Spaltens nach vier ermüdenden Jahren klar abgewählt würden, haben getrogen. Donald Trump ist kein Betriebsunfall der amerikanischen Geschichte. Im Gegenteil: Diese Wahl hat den Trumpismus bestätigt, an dem die amerikanische Nation leidet, an der in Wahrheit schon eine ganze Reihe liberaler Demokratien leidet."