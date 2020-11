BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Neuordnung des Sharing-Markts:

"Eines der zentralen Probleme der gewerblichen Angebote von E-Scootern, Leihrädern und Carsharing-Wagen ist seit Beginn, dass sie sich nicht gleichmäßig über die Stadt verteilen, sondern dort stehen, wo die Erlöse wegen der Vielzahl an Menschen am höchsten sind: im Zentrum. Mit dem Kniff, die Angebote zur Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes zu erklären, bekommt das Land endlich eine Handhabe, bei Problemen besser reagieren zu können. Im Zweifel, weil dem Anbieter der Lizenzentzug droht. Wichtiger ist jedoch, dass die Anbieter dazu bewegt werden, ihre Sharing-Fahrzeuge vermehrt am Stadtrand aufzustellen. Im Zentrum ist der ÖPNV gut. In den Außenbezirken hingegen kann eine U-Bahn per E-Scooter schneller erreicht und dadurch deutlich attraktiver werden. So könnte der Individualverkehr reduziert werden."/al/DP/he