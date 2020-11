Am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch die als Profiteure der Coronavirus-Pandemie geltenden Titel Kursstärke gezeigt. Im MDAX war die Aktie von HelloFresh mit einem Plus von 7,4 Prozent auf 15,25 Euro unter den besten Werten des Tages vertreten. Der Kochboxenversender hatte im abgelaufenen Quartal dank des starken Wachstums in der Corona-Pandemie zuletzt seinen Gewinn mehr als verdreifacht und die im Oktober erhöhten Jahresziele bestätigt. Das Unternehmen profitiert von den Lockdown-Maßnahmen.

