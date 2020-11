Evolva erbringt während der Pandemie weiterhin eine robuste Leistung

Reinach, November 5, 2020 - Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Inhaltsstoffen auf natürlicher Grundlage konzentriert, gibt einen aktuellen Überblick über sein Geschäft und die finanziellen Aussichten für 2020.



Die Nachfrage nach Produkten von Evolva ist in den letzten Monaten weiterhin deutlich gestiegen, mit Ausnahme von Inhaltsstoffen, die in Marktsegmenten verwendet werden, die derzeit von der Pandemie besonders betroffen sind (speziell betroffen waren Feinduftstoffe und Getränke). Die Herstellung von Evolvas Hauptprodukt Resveratrol, für welches die Nachfrage weiterhin deutlich zunimmt, wird nach wie vor durch die anhaltenden Verzögerungen bei den jeweiligen Hauptauftragsfertigern (CMO) eingeschränkt. Trotz dieser Auswirkungen erwartet Evolva, dass der Produktumsatz für dieses Jahr mit der gleichen Rate wie in den Vorjahren wachsen wird, im Einklang mit der ursprünglichen Prognose für 2020.

Geschäftsüberblick

Die COVID-19-Situation entwickelt sich in allen Regionen weiter, in denen Evolva tätig ist. Dies hat vielfältige Auswirkungen auf die Nachfrage der Endverbraucher in verschiedenen Märkten und stellt die betrieblichen Prozesse einiger Geschäftspartner von Evolva vor Herausforderungen.

Inhaltsstoffe für Gesundheitsprodukte : Trotz dieser negativen Auswirkungen bleibt die Leistung des Unternehmens aufgrund gestiegener Kundennachfrage robust und das Auftragsvolumen bei Gesundheitsprodukten hat Rekordhöhen erreicht. Dies wird durch die zunehmende Konzentration auf proaktive Gesundheitsvorsorge verstärkt, die auch aufgrund der COVID-19-Situation vorangetrieben wird. Folglich vergrössert sich auch der Lieferrückstand bei den Bestellungen.



Gute Fortschritte wurden beim Hochfahren der Herstellung des neuen Schlüsselinhaltsstoffs von Evolva (EVE-X157/Z4) erzielt, um die Belieferung ausgewählter Kunden im Jahr 2021 zu gewährleisten. Neben Gesundheitsprodukten findet dieses Produkt auch in den Bereichen Geschmacks- und Duftsttoffe (G&D) Anwendung.



: Entgegen den Erwartungen von Evolva und einem beginnenden positiven Trend im Sommer, stagnierten die G&D-Umsätze, was weitgehend darauf zurückzuführen war, dass sich die Kunden der geringeren Nachfrage seitens der Endverbraucher anpassten. Gesundheitsschutz: Nach der Registrierung von Nootkatone als neuartigem Wirkstoff in den USA unterstützte Evolva weiterhin führende Kunden bei ihren Aktivitäten zur Einführung erster Endverbraucherprodukte. Dies schliesst Diskussionen über Liefermengen für 2021/22 ein.

«Jetzt, da alle kommerziellen Bausteine vorhanden sind und die Kundennachfrage schnell wächst, ist die Stärkung der Produktions- und Lieferkette ein wichtiger Bestandteil unseres weiteren Weges», sagt Oliver Walker, CEO von Evolva.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wird Gerhard Lobmaier zum Chief Operations Officer von Evolva ernannt. In seiner Rolle wird er die Fertigungs- und Lieferkettenfunktionen leiten und die Aktivitäten zur Optimierung des Netzwerkes der Auftragsfertiger (CMO) für Evolva unterstützen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und Kosteneinsparungen zu realisieren. Zuvor war er in verschiedenen globalen Funktionen bei Cognis und BASF tätig.



Aktualisierter Finanzausblick 2020

Seit dem Spätsommer hat sich das Geschäftsumfeld aufgrund der COVID-19-Situation verschlechtert, und die damit verbundenen Effekte haben sich bei einigen unserer Auftragsfertiger (CMO) ausgewirkt. Dies erforderte eine Aktualisierung der Prognose für 2020.



Trotz dieser Effekte rechnet Evolva damit, dass der Produktumsatz im Einklang mit der ursprünglichen Prognose für 2020 im gleichen Ausmass wie in den vergangenen Jahren steigen wird. Zusätzlich zum aktuellen Auftragsbestand haben Kunden weiterhin Aufträge erteilt. Einige davon reichen mittlerweile bis weit ins Jahr 2021 hinein.



Da sich die produktbezogenen Einnahmen zum Haupttreiber des Umsatzes entwickelt haben und COVID-19 weiterhin ausserordentliche Aufwendungen verursacht, wird der EBITDA-Verlust für das Gesamtjahr über dem Vorjahresniveau liegen und etwa CHF 16 bis 17 Millionen betragen.



Die Mittelabflüsse werden über dem Niveau von 2019 liegen. Gründe dafür sind COVID-19, der Ausbau der zusätzlichen Produktionskapazitäten, die Einführung eines wichtigen neuen Produkts bis Jahresende und Aktivitäten zur Förderung des neuartigen Wirkstoffs Nootkatone im anschliessenden Registrierungsverfahren für Endverbraucherprodukte bei der US-Umweltschutzbehörde (EPA).



Bekanntgabe der Gesamtjahresergebnisse 2020 und Jahresbericht

Die Gesamtjahresergebnisse 2020 werden am 25. Februar 2021 bekannt gegeben. Der Jahresbericht 2020 wird am selben Tag veröffentlicht.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen.

