BERLIN (dpa-AFX) - HeidelbergCement (HDELY.PK) reported 9-month group revenue of EUR 14.3 billion, down 8% compared to EUR 13.1 billion generated a year ago.



Operating EBITDA for the period rose 4.6% to EUR 2.61 billion from EUR 2.73 billion reported in the prior year period.



Operating EBIT increased 8.4% to EUR 1.58 billion from EUR 1.72 billion in the same period of last year.



Copyright RTT News/dpa-AFX

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de