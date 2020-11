Unter dem Strich stand bei der Kranich-Airline im dritten Quartal ein Minus von fast zwei Milliarden Euro.Frankfurt - Der Geschäftseinbruch in der Coronakrise und die Stilllegung vieler Flugzeuge hat der Lufthansa im Sommer einen noch höheren Milliardenverlust eingebrockt als gedacht. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Minus von fast zwei Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Während die Lufthansa im operativen Geschäft - wie bereits bekannt - einen...

