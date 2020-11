Die amerikanische Analyse- und Softwarefirma FactSet Research Systems Inc. (ISIN: US3030751057, NYSE: FDS) wird ihren Aktionären am 17. Dezember 2020 eine Dividende in Höhe von 77 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 30. November 2020. Damit schüttet das Unternehmen 3,08 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 327,88 US-Dollar (Stand: 4. November 2020) entspricht ...

