In den vergangenen Wochen legten einige Chiphersteller Eckdaten für das dritte Quartal vor. Dabei konnten die meisten Konzerne vor allem mit einem insgesamt recht zuversichtlichen Ausblick bei den Investoren Punkten. Mit der guten Stimmung in der Branche zog die Infineon-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro an. Im Anschluss ist der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Am kommenden Montag (9. November) legt der heimische Chipriese aktuelle Zahlen für das am 30. September abgelaufene ...

